Минэкономразвития РФ в течение 10 дней подготовит постановление о продлении моратория на проверки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году

Мораторий на проверки бизнеса в России продлен до 2023 года

УрБК, Москва, 10.01.2023. Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2023 года. Об этом сообщается в ...