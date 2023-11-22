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Сегодня, 12:01

Минэкономразвития РФ в течение 10 дней подготовит постановление о продлении моратория на проверки бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в течение 10 дней внести в кабмин проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки организаций.

В документе исключение сделают только для объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска, а также проверок, проводимых контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований, сообщает официальный Telegram-канал правительства РФ.

Напомним, что продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году предложил президент РФ Владимир Путин по итогам доклада зампреда правительства Дмитрия Григоренко на совещании у главы государства 22 ноября.
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