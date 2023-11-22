Минэкономразвития РФ в течение 10 дней подготовит постановление о продлении моратория на проверки бизнеса

УрБК, Москва, 30.11.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития в течение 10 дней ...22.11.2023 Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину продлить мораторий на ...22.11.2023 Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса в 2024 году
УрБК, Москва, 22.11.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил председателю российского правительства Михаилу ...10.01.2023 Мораторий на проверки бизнеса в России продлен до 2023 года
УрБК, Москва, 10.01.2023. Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2023 года. Об этом сообщается в ...11.09.2020 Минэкономразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса
УрБК, Москва, 11.09.2020. Минэкономразвития РФ предложило продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса до ...