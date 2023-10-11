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Жительница Алапаевска перевела аферистам более 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Жительница Алапаевска, сделав ставку на спортивном тотализаторе, стала жертвой кибераферистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В социальной сети «ВКонтакте» 35-летняя жительница Алапаевска во время курса бесплатных вебинаров по инвестированию от известного блогера получила сообщение от неизвестной с предложением сделать ставку на спорт с гарантированным выигрышем.

Женщина отказалась, но спустя несколько недель виртуальная знакомая написала, что выиграла на ставках 300 тыс. руб., подтвердив свои слова скриншотом с «выигрышем». Затем пострадавшая решила рискнуть и по наводке последней вышла на связь со «знатоком» ставок, который потребовал за информацию о результатах предстоящей игры перевести на его счет 50 тыс. руб.

Спустя несколько дней после перевода женщина получила от лжеброкера ссылку с подтверждением выигрыша в 1 млн фунтов стерлингов, для получения которых ей, однако, необходимо заплатить налог зарубежному государству в размере более 300 тыс. руб. Получив от женщины требуемую сумму, лжеброкер сообщил, что деньги зачислились не по назначению, и необходимо повторить платеж на другой никнейм. Так, под разными предлогами злоумышленник в течение нескольких дней выманивал у пострадавшей деньги.

В итоге с мая по август текущего года потерпевшая перевела аферистам более 1,8 млн руб. личных сбережений и взятых под «выигрыш» кредитов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
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