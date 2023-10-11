Жительница Алапаевска перевела аферистам более 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Магнитогорске пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов, действовавших под видом ...18.09.2023 Более 1 млн рублей перевела телефонным аферистам жительница Алапаевска
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В отдел полиции Алапаевска обратилась местная жительница 1962 года рождения. Она ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...30.05.2023 В Алапаевске пенсионерка перевела аферистам более 800 тыс. рублей в качестве инвестиций
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В полицию Алапаевска обратилась 78-летняя местная жительница, которая перевела ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...