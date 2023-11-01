Площадь парков и скверов в статусе особо охраняемых территорий в Екатеринбурге превысит 181 гектар в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В 2023 году в уральской столице было благоустроено семь дворовых территорий в рамках ...25.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил присвоить статус особо охраняемых природных территорий 13 городским паркам
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес в городскую думу предложение присвоить 13 ...22.10.2019 Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум скверам
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум ...20.08.2019 В Екатеринбурге 19 парков и скверов могут получить статус особо охраняемой территории
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Екатеринбурге 19 парков и скверов могут получить статус особо охраняемой природной ...22.06.2015 В Екатеринбурге увеличат площадь парка Камвольного комбината
УрБК, Москва, 22.06.2015. Администрация Екатеринбурга подготовила проект расширения площади парка Камвольного ...