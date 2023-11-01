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Площадь парков и скверов в статусе особо охраняемых территорий в Екатеринбурге превысит 181 гектар в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Администрация Екатеринбурга планирует присвоить статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ряду парков и скверов. Об этом глава города Алексей Орлов написал в своем Telegram-канале.

«До конца года планируем придать этот статус парку имени Архипова и скверу на улице Мичурина. А в ближайшие пару лет очередь дойдет до парка на улице Блюхера, сквера имени Кирова, сквера в границах улиц Чапаева и Большакова, Основинского парка, летнего парка «Уралмаш» и сквера Оперного театра. Таким образом, площадь городских ООПТ увеличится почти на четверть и превысит 181 гектар», — пишет А. Орлов.

Также глава города привел данные о результатах работ по озеленению Екатеринбурга в 2023 году. По его словам, в этом году в Екатеринбурге высажено 3 тыс. 272 дерева и 89 тыс. 714 кустарников. Речь идет не только о парках, скверах и аллеях, но и о территориях вдоль оживленных магистралей, у объектов социнфраструктуры, спортплощадок. Также на 50 га Екатеринбургское лесничество высадило 100 тыс. 840 саженцев лесных культур.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в уральской столице было благоустроено семь дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2027 годы» (ФКГС). На эти цели было выделено более 135 млн руб. из бюджетов разных уровней.
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