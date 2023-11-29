В Екатеринбурге увеличится число особо охраняемых территорий

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. В Екатеринбурге увеличится число особо охраняемых территорий. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Он уточнил, что на данный момент в перечень особо охраняемых природных территорий входит 22 зеленых зоны общей площадью чуть меньше 150 га. До конца года этот статус планируется придать скверу им. Кирова (участок в границах ул. Мира и проспекта Ленина), скверу на ул. Мичурина (пересечение проспекта Ленина и ул. Мичурина), а также парку им. Блюхера.



Также А. Орлов сообщил, что в течение весны специалисты Екатеринбургского лесничества на 10 гектарах посадят свыше 20 тыс. саженцев хвойных растений.



«Летом уральскую столицу украсят 54 тыс. кв. м цветочных культур. Высадка деревьев в скверах и парках будет проводиться «Зеленстроем» осенью. Все растения подбираются так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде», — сказал А. Орлов.



Напомним, что в апреле 2024 года в Екатеринбурге было высажено более 123 тыс. зеленых насаждений.