В Екатеринбурге увеличится число особо охраняемых территорий

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Администрация Екатеринбурга планирует присвоить статус особо охраняемых природных ...22.10.2019 Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум скверам
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Гордума Екатеринбурга присвоила статус особо охраняемых природных территорий двум ...11.06.2014 В Екатеринбурге земельный участок в районе ул. Шварца получит статус территории общего пользования
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2014. Депутаты Екатеринбургской городской думы поддержали предложение администрации города о ...29.05.2013 Охраняемых территорий в Екатеринбурге больше, чем в Челябинске и Перми
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2013. Парковая сеть Екатеринбурга на сегодняшний день состоит из 14 объектов. При этом в ...28.05.2013 В Екатеринбурге пять парков внесены в перечень особо охраняемых территорий
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2013. Депутаты городской думы Екатеринбурга на очередном заседании по предложению ...