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В Екатеринбурге посадят свыше 20 тыс саженцев хвойных растений

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. В Екатеринбурге этой весной специалисты лесничества посадят свыше 20 тыс. саженцев хвойных растений на общей площади 10 га. Также в городе будет высажено 54 кв. м. цветочных культур. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем официальном telegram-канале.

А. Орлов подчеркнул, что озеленение крайне важно для любого города, поэтому данному вопросу ежегодно уделяется большое внимание. Высадка деревьев в парках и скверах «Зеленстроем» будет проводится осенью, отметил градоначальник.

Помимо этого, по словам А. Орлова, в нынешнем году планируется увеличить число особо охраняемых природных территорий, куда собираются включить скверы по ул. Мичурина, имени Кирова, а также парк имени Блюхера.
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