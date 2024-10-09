В Екатеринбурге посадят свыше 20 тыс саженцев хвойных растений

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. В Екатеринбурге увеличится число особо охраняемых территорий. Об этом заявил глава ...09.10.2024 В Екатеринбурге прошел 301 субботник с начала сентября
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В Екатеринбурге с начала сентября прошел 301 субботник. В них приняли участие 13 тыс. ...02.10.2024 В Академическом районе Екатеринбурге прошла акция «Семейное дерево»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В восьмом районе Екатеринбурге прошла акция «Семейное дерево», приуроченная ко Дню ...29.11.2023 Площадь парков и скверов в статусе особо охраняемых территорий в Екатеринбурге превысит 181 гектар в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Администрация Екатеринбурга планирует присвоить статус особо охраняемых природных ...16.11.2017 ММК выделил средства на приобретение 450 хвойных деревьев для Магнитогорска
УрБК, Магнитогорск, 16.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выделил средства на приобретение 450 ...