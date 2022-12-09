Кредитный рейтинг Свердловской области повысили до уровня АA-(RU)

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ...01.07.2022 Кредитный рейтинг Свердловской области подтвержден на уровне А+(RU) с прогнозом «Позитивный»
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Свердловской области на ...01.10.2020 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...07.09.2018 АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области до уровня А(RU)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ...13.03.2018 АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области до А- со стабильным прогнозом
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2018. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ...