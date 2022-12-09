Кредитный рейтинг Свердловской области повысили до уровня АA-(RU)

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области (в том числе и облигаций региона) до уровня АA-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Повышение рейтинга обусловлено ростом объема доступной ликвидности за счет увеличения доходов бюджета, в том числе по налогу на прибыль, объяснили свои выводы аналитики агентства. Также они отметили сбалансированность и гибкость бюджета региона, достаточность доходов для финансирования текущих и капитальных расходов, которые финансируются за свой счет примерно на 75%.



«Высокий кредитный рейтинг подтверждает наши объективные финансовые возможности», — цитирует департамент информполитики свердловского министра финансов Александра Старкова.



Аналитики агентства АКРА высоко оценили и качество управления государственным долгом региона. Так, соотношение долга и ВРП области не превышает 4%.



«По уровню долговой нагрузки мы занимаем очень скромное место, существенно выигрываем по отношению к тем регионам, которые имеют более низкий абсолютный объем госдолга. Таким образом, Свердловская область и Минфин региона проводят очень взвешенную политику по управлению государственным долгом», — отметила доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры УрГЭУ Наталья Истомина.