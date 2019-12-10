«Уральские авиалинии» отправили двухмиллионного пассажира из аэропорта Челябинска

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Международный аэропорт Симферополь 9 декабря 2019 года обслужил пятимиллионного ...18.10.2019 «Уральские авиалинии» с начала года перевезли 2 млн пассажиров в аэропорт «Иркутск»
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Юбилейный двухмиллионный пассажир международного аэропорта «Иркутск» за 2019 год ...13.11.2017 «Уральские авиалинии» встретили семимиллионного пассажира в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. В Екатеринбурге в международном аэропорту Кольцово состоялась торжественная церемония ...26.12.2014 «Уральские авиалинии» с начала 2014 года перевезли 5 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» впервые в своей истории перевезла 5 000 000 ...16.05.2013 С начала года «Уральские авиалинии» перевезли более 1 млн человек
В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 16 мая состоялась торжественная церемония награждения миллионного пассажира ...