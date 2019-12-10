УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:41

«Уральские авиалинии» отправили двухмиллионного пассажира из аэропорта Челябинска

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В аэропорту Челябинска зарегистрирован юбилейный пассажир. Им стала жительница столицы Южного Урала, которая отправилась в Сочи рейсом компании «Уральские авиалинии», сообщает пресс-служба перевозчика.

«Очень приятно, что двухмиллионный пассажир оказался именно на рейсе «Уральских авиалиний». Мы очень старались приблизить этот момент. В Сочи, например, перевезли почти 80 тыс. пассажиров с начала года. Мы уверены, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему росту пассажиропотока», — сообщила представитель авиакомпании Вера Подкорытова.

В подарок от авиакомпании женщина получила сертификат на бесплатный перелет по России. А для всех пассажиров юбилейного рейса был организован праздничный завтрак.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.12.2019 «Уральские авиалинии» перевезли пятимиллионного пассажира аэропорта Симферополь

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Международный аэропорт Симферополь 9 декабря 2019 года обслужил пятимиллионного ...

18.10.2019 «Уральские авиалинии» с начала года перевезли 2 млн пассажиров в аэропорт «Иркутск»

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Юбилейный двухмиллионный пассажир международного аэропорта «Иркутск» за 2019 год ...

13.11.2017 «Уральские авиалинии» встретили семимиллионного пассажира в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. В Екатеринбурге в международном аэропорту Кольцово состоялась торжественная церемония ...

26.12.2014 «Уральские авиалинии» с начала 2014 года перевезли 5 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» впервые в своей истории перевезла 5 000 000 ...

16.05.2013 С начала года «Уральские авиалинии» перевезли более 1 млн человек

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 16 мая состоялась торжественная церемония награждения миллионного пассажира ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (628)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18