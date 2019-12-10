«Уральские авиалинии» отправили двухмиллионного пассажира из аэропорта Челябинска

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В аэропорту Челябинска зарегистрирован юбилейный пассажир. Им стала жительница столицы Южного Урала, которая отправилась в Сочи рейсом компании «Уральские авиалинии», сообщает пресс-служба перевозчика.



«Очень приятно, что двухмиллионный пассажир оказался именно на рейсе «Уральских авиалиний». Мы очень старались приблизить этот момент. В Сочи, например, перевезли почти 80 тыс. пассажиров с начала года. Мы уверены, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему росту пассажиропотока», — сообщила представитель авиакомпании Вера Подкорытова.



В подарок от авиакомпании женщина получила сертификат на бесплатный перелет по России. А для всех пассажиров юбилейного рейса был организован праздничный завтрак.