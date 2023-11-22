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В бюджет Свердловской области на 2024 год добавили еще 10 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В бюджет Свердловской области на 2024 год добавят еще 10 млрд руб. Такое решение было принято по итогам согласительных процедур, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Основной финансовый документ формируется через призму задач всех муниципалитетов региона и уже очевидно, что бюджет 2024 года заметно увеличит качество жизни свердловчан», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

При принятии закона об областном бюджете во втором и третьем чтениях будут увеличены средства на строительство и реконструкцию школ, домов культуры, дорог, спортивных объектов, строительство газопроводов, замену лифтов, поддержку аграриев, обеспечение пожарной безопасности, приобретение муниципального транспорта, в том числе пассажирских автобусов и трамвайных вагонов для Екатеринбурга.

Законопроект об областном бюджете на 2024 год и плановый период будет рассмотрен Заксобранием во втором и третьем чтениях 5 декабря.

Напомним, что в начале этой недели объем бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов уже был увеличен на 14,9 млрд руб. за счет безвозмездных субсидий из федерального бюджета.
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