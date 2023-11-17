В свердловский бюджет на 2024 год добавили 14,9 млрд рублей на дороги, строительство и медицину

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Объем бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов был увеличен на 14,9 млрд руб. за счет безвозмездных субсидий из федерального бюджета. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Светлана Климук в ходе заседания согласительной комиссии по подготовке проекта бюджета ко второму чтению в Законодательном собрании.



«Общий объем безвозмездных поступлений на 2024 год увеличился на 14,9 млрд руб. и составил 33,7 млрд руб.», — цитирует С. Климук департамент информполитики Свердловской области.



В частности, 4,5 млрд руб. из дополнительно выделенных средств планируется распределить на ремонты и содержание автодорог, 3,2 млрд руб. — на региональное здравоохранение, 1,8 млрд руб. — на программы жилищного строительства, 17 млрд руб. — на обеспечение свердловчан лекарствами.