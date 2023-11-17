В свердловский бюджет на 2024 год добавили 14,9 млрд рублей на дороги, строительство и медицину

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...17.11.2023 В Свердловской области начала работу комиссия по подготовке проекта регионального бюджета на 2024 год ко второму чтению
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Свердловской области стартовала работа временной согласительной комиссии по ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...27.09.2023 В 2023 году в федеральный бюджет поступит 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса
УрБК, Москва, 27.09.2023. Доходы «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный ...