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В 2023 году в федеральный бюджет поступит 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса

УрБК, Москва, 27.09.2023. Доходы «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями», в 2023 году составят 114,5 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Отмечается, что данная статья бюджета пополняется с декабря 2022 года. Тогда произошло введение комиссии по продаже иностранцами активов в России, которая называется добровольной.

В 2023 году доходы от «прочих безвозмездных поступлений» составят примерно четверть от всех безвозмездных поступлений. К последним также относятся доходы от возврата неиспользованных субсидий и трансфертов.

К 22 сентября этого года сумма безвозмездных поступлений в бюджет достигла 73,3 млрд руб. При этом примерно 3 млрд руб. бюджет получил в декабре прошлого года. В 2024 году ожидается поступление только 2,1 млрд руб., а в 2025 и 2026 годах таких доходов не планируется.
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