В 2023 году в федеральный бюджет поступит 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса

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Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

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УрБК, Москва, 24.11.2022. Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2023 и плановый период ...

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Доходы свердловского областного бюджета в 2010 году предложено увеличить на 7,77 млрд. рублей за счет безвозмездных поступлений

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2010. Свердловской Областной Думе предложено внести изменения в областной бюджет на 2010 год. ...