Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев получил премию «Человек года» в номинации «Новаторство»

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Глава компании «Атомстройкомплекс» председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев в 2023 году удостоен премии «Человек года. Визионеры» в номинации «Новаторство». Церемония награждения прошла 23 ноября в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба застройщика.«Новаторство — то качество, без которого невозможно менять городскую среду, придумывать что-то новое, интересное и нужное людям», — заявил в ходе церемонии вручения Валерий Ананьев. Он отметил, что в этой номинации премию он разделил со своим давним партнером — директором Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олегом Шиловских.У холдинга «Атомстройкомплекс» с этим предприятием есть совместные проекты (к примеру, здание клиники на ул. Шейнкмана).«То, что номинация «Новаторство» объединила две отрасли — строительство и медицину — символ устремления города вперед и движения в правильном направлении», — подчеркнул Валерий Ананьев.Премия «Человек года» вручается выдающимся свердловским предпринимателям, политикам, деятелям культуры и других сфер городской жизни.