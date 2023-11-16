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Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев получил премию «Человек года» в номинации «Новаторство»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Глава компании «Атомстройкомплекс» председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев в 2023 году удостоен премии «Человек года. Визионеры» в номинации «Новаторство». Церемония награждения прошла 23 ноября в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба застройщика.

«Новаторство — то качество, без которого невозможно менять городскую среду, придумывать что-то новое, интересное и нужное людям», — заявил в ходе церемонии вручения Валерий Ананьев. Он отметил, что в этой номинации премию он разделил со своим давним партнером — директором Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олегом Шиловских.

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев получил премию «Человек года» в номинации «Новаторство»

У холдинга «Атомстройкомплекс» с этим предприятием есть совместные проекты (к примеру, здание клиники на ул. Шейнкмана).

«То, что номинация «Новаторство» объединила две отрасли — строительство и медицину — символ устремления города вперед и движения в правильном направлении», — подчеркнул Валерий Ананьев.

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев получил премию «Человек года» в номинации «Новаторство»

Премия «Человек года» вручается выдающимся свердловским предпринимателям, политикам, деятелям культуры и других сфер городской жизни.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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