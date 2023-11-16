Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев получил премию «Человек года» в номинации «Новаторство»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Глава комитета по строительству СОСПП, заслуженный строитель России, генеральный ...03.02.2022 Валерий Ананьев: «Атомстройкомплекс» нацелен на строительство доступного жилья
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. Несмотря на появление большого количества нововведений в жилых комплексах высокого ...04.08.2015 Валерий Ананьев: Массовые сокращения в строительном секторе неизбежны
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2015. В Екатеринбурге в ближайшее время могут начаться массовые сокращения персонала ...18.12.2014 Валерий Ананьев: Цена на недвижимость вырастет вслед за долларом
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. Стоимость жилой недвижимости в Екатеринбурге вырастет вслед за курсом доллара. Об этом ...18.12.2014 Валерий Ананьев: Цена на недвижимость вырастет вслед за долларом
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. Стоимость жилой недвижимости в Екатеринбурге вырастет вслед за курсом доллара. Об этом ...