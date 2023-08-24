Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%

В августе медианная оценка инфляционных ожиданий россиян выросла до 11,5% в годовом горизонте. Это на 0,4 процентных ...24.08.2023 Инфляционные ожидания россиян выросли до 11,5%
УрБК, Москва, 24.08.2023. В августе медианная оценка инфляционных ожиданий россиян выросла до 11,5% в годовом ...27.10.2020 ЦБ: В октябре инфляционные ожидания населения выросли с 8,9% до 9,7%
УрБК, Москва, 27.10.2020. Банк России зафиксировал рост ценовых ожиданий среди населения в октябре этого года. При этом ...27.03.2019 Инфляционные ожидания населения в марте 2019 снизились до 9,1%
УрБК, Москва, 27.03.2019. В марте оценка инфляции, ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев, снизилась до 9,1% ...30.05.2018 Банк России фиксирует рост инфляционных ожиданий россиян в мае до 8,6%
УрБК, Москва, 30.05.2018. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в мае выросли до 8,6% с 7,8% в ...