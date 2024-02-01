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Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 11,9%

УрБК, Москва, 22.02.2024. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в феврале снизилась до 11,9% (в январе — 12,7%). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Наблюдаемая населением инфляция в феврале также снизилась. Ее медианное значение было равно 15,2% (минус 1,1 п. п. к январю).

Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет уменьшилась до 9,3% (минус 0,5 п. п. к январю).

Ценовые ожидания предприятий уменьшились и находились вблизи среднего уровня за 2023 год.
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