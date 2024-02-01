Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 11,9%

Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в январе ...01.02.2024 Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7%
УрБК, Москва, 01.02.2024. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным ...26.12.2023 Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 14,2%
Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в декабре ...26.12.2023 Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 14,2%
УрБК, Москва, 26.12.2023. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным ...24.11.2023 Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%
Медианная оценка ожидаемой населением РФ в ближайший год инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в ноябре выросла до ...