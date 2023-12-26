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Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7%

УрБК, Москва, 01.02.2024. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в январе снизилась до 12,7% (в декабре — 14,2%). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Наблюдаемая населением инфляция в январе также снизилась. Ее медианное значение было равно 16,3% (минус 0,7 п. п. к декабрю).

Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет уменьшились до 9,8% (минус 1,8 п. п. к декабрю).

Ценовые ожидания предприятий возросли и находились на максимуме с апреля 2022 года.
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