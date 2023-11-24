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Сегодня, 12:00

Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 14,2%

Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в декабре выросла до 14,2% (+2,0 п. п. к ноябрю). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Наблюдаемая населением инфляция в декабре также значительно увеличилась. Ее медианное значение было равно 17% (+1,9 п. п. к ноябрю).

Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет возросла до 11,6% (+0,6 п. п. к ноябрю).

Также после снижения в предыдущем месяце повысились ценовые ожидания предприятий. В ЦБ отмечают, что они находились вблизи максимальных значений с апреля 2022 года и были выше среднего за III квартал 2023 года.
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