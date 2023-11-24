Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 14,2%

УрБК, Москва, 26.12.2023. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным ...24.11.2023 Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%
Медианная оценка ожидаемой населением РФ в ближайший год инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в ноябре выросла до ...24.11.2023 Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%
УрБК, Москва, 24.11.2023. Медианная оценка ожидаемой населением РФ в ближайший год инфляции, по данным опроса ООО ...26.03.2021 Инфляционные ожидания населения РФ в марте ускорились до 10,1%
Инфляционные ожидания населения РФ (прогноз цен на ближайшие 12 месяцев) в марте 2021 года составили 10,1%, говорится в ...26.03.2021 Инфляционные ожидания населения РФ в марте ускорились до 10,1%
УрБК, Москва, 26.03.2021. Инфляционные ожидания населения РФ (прогноз цен на ближайшие 12 месяцев) в марте 2021 года ...