Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 14,2%

УрБК, Москва, 26.12.2023. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в декабре выросла до 14,2% (+2,0 п. п. к ноябрю). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».



Наблюдаемая населением инфляция в декабре также значительно увеличилась. Ее медианное значение было равно 17% (+1,9 п. п. к ноябрю).



Медиана долгосрочных ожиданий на пять лет возросла до 11,6% (+0,6 п. п. к ноябрю).



Также после снижения в предыдущем месяце повысились ценовые ожидания предприятий. В ЦБ отмечают, что они находились вблизи максимальных значений с апреля 2022 года и были выше среднего за III квартал 2023 года.