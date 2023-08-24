Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%

Медианная оценка ожидаемой населением РФ в ближайший год инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в ноябре выросла до 12,2% (+1,0 п. п. к октябрю). Об этом говорится в инфомационно-аналитическом комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».



На фоне повышения инфляционных ожиданий в ноябре заметно увеличилась склонность респондентов к потреблению. Так, доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, выросла до 30,6% (+5,2 п. п. к октябрю). Доля тех, кто выбирает сберегать, снизилась до 51,3% (-4,0 п. п. к октябрю).



Согласно данным регулятора, медиана долгосрочных инфляционных ожиданий населения на пять лет вперед не изменилась (11,0%).



Ценовые ожидания предприятий снизились, оставаясь вблизи максимальных значений с апреля 2022 года и выше среднего за III квартал 2023 года.