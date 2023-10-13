В Екатеринбурге сотрудник электросетевой компании перевел аферистам около 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Житель Верх-Исетского района Екатеринбурга стал жертвой финансовых махинаторов, ...22.08.2023 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...22.06.2023 В Екатеринбурге сотрудник Федеральной пробирной палаты отдал лжесиловикам более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге сотрудник межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по ...25.08.2021 В Екатеринбурге телефонные аферисты похитили у пожилого мужчины 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге 61-летний мужчина перевел телефонным аферистам 3,5 млн руб. Об этом ...01.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жителя Екатеринбурга кредит на 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных аферистов. Мошенники оформили на мужчину ...