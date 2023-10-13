В Екатеринбурге сотрудник электросетевой компании перевел аферистам около 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В полицию Екатеринбурга обратился электромонтер-кабельщик, который сообщил, что телефонные аферисты убедили его оформить многомилионные кредиты. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ городского УМВД.



Мужчина рассказал, что через мессенджер ему пришло сообщение о том, что с ним хочет пообщаться сотрудник ФСБ. Далее с ним связалась неизвестная, представившаяся капитаном госбезопасности, и попросила содействия в установлении личности работника электросетевой компании, который незаконным образом выводит денежные средства за рубеж.



Так, в течение трех дней, действуя по инструкциям неизвестной и лжесотрудника Банка России, мужчина оформил в двух крупных банках кредиты и через «нужные» банкоматы перевел на указанные аферистами счета в общей сложности 3 млн 490 тыс. руб.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».