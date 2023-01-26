Пешеход-нарушитель из Верхотурья заплатит пострадавшему водителю более 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда частично ...28.07.2021 Суд в Екатеринбурге взыскал с магазина «Монетка» более 60 тыс. рублей за поврежденный автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Элемент-Трейд» (собственник ...23.11.2018 В Екатеринбурге предприниматель заплатит более 67 тыс. рублей за ненадлежащее содержание дороги
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. В Екатеринбурге ИП Ведерников А. Ю. заплатит более 67 тыс. руб. за ненадлежащее ...05.04.2018 Суд взыскал более 200 тыс. рублей с «Уралуправтодора» за колею на дублере Сибирского тракта
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» («Уралуправтодор») заплатит ...14.03.2018 Суд в Екатеринбурге взыскал с «НТК Интурист» более 60 тыс. рублей за отказ возвращать деньги туристу
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. С ООО «Национальная туристическая компания «Интурист» по решению суда взыскано более 60 ...