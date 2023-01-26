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Пешеход-нарушитель из Верхотурья заплатит пострадавшему водителю более 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Верхотурский районный суд постановил взыскать с женщины-пешехода более 200 тыс. руб. в пользу водителя легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В декабре прошлого года женщине — водителю автомобиля Hyundai Solaris пришлось съехать в кювет, чтобы избежать наезда на женщину-пешехода, которая, выйдя на проезжую часть в неположенном месте, вела себя непоследовательно. Однако столкновения избежать не удалось — женщина упала, когда Hyundai Solaris, маневрируя в кювет, задел ее по касательной.

В отношении женщины-пешехода, которая при падении не пострадала, сотрудниками ГИБДД был составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в 1 тыс. руб.

Как выяснилось, автомобилю Hyundai Solaris, согласно экспертной оценке, был причинен ущерб в размере 168 тыс. 900 руб. Желая компенсировать ущерб, хозяйка иномарки обратилась в Верхотурский районный суд с требованием взыскать с виновницы аварии помимо прямого ущерба утрату товарной стоимости автомобиля в размере 32 тыс. 800 руб., а также расходы на экспертизу (14 тыс. руб.) и госпошлину (5 тыс. 357 руб.).

Не согласившись с решением Верхотурского районного суда, который удовлетворил просьбу истца о возмещении ущерба в размере 215 тыс. 700 руб. и 5 тыс. 357 руб. судебных расходов, ответчица обратилась с апелляционной жалобой в облсуд.

Проанализировав обстоятельства дела, а также имеющиеся в материалах дела доказательства, судебная коллегия не нашла оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции и оставила решение Верхотурского районного суда без изменений.
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