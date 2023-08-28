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Сегодня, 16:03

Хлеб в России подорожал на 5% за год

УрБК, Москва, 23.11.2023. Средняя стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в российских магазинах выросла на 5%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные «Руспродсоюза».

«В ноябре прошлого года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг. При этом за последний месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% с 88,12 руб./кг в октябре», — пишет издание. Ржаной хлеб в среднем подорожал на 5,7% за год и на 1,5% — за месяц.

Увеличение цен на хлеб в «Руспродсоюзе» объясняют подорожанием составляющих себестоимости. Так, тарифы транспортных компаний с начала этого года выросли на 35%, а расходы на персонал — на 25-30%.
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