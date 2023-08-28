Хлеб в России подорожал на 5% за год

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в ...17.04.2023 В Свердловской области за год сильнее всего подорожал репчатый лук
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. С марта 2022 по март 2023 года на Среднем Урале сильнее всего подорожал репчатый лук ...13.01.2020 Эксперты спрогнозировали в ближайшее время повышение в РФ цен на черный хлеб
УрБК, Москва, 13.01.2020. Эксперты допускают ближайшее повышение розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ...13.12.2018 С начала года хлеб в России подорожал на 4%
УрБК, Москва, 13.12.2018. Средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в России, ...17.01.2011 Цены на хлеб в Свердловской области выросли на 15–30%
Предприятия Свердловской области заявили о повышении цен на хлеб. Как сообщается в материалах Региональной ...