Пшеничный хлеб в Свердловской области в июле подорожал на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в апреле 2023 года ...17.04.2023 В Свердловской области за год сильнее всего подорожал репчатый лук
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. С марта 2022 по март 2023 года на Среднем Урале сильнее всего подорожал репчатый лук ...14.10.2022 В Свердловской области за год сильнее всего подорожали соль и сахар
В Свердловской области средние потребительские цены на поваренную соль в сентябре 2022 года составили 18,03 руб. за кг, ...14.10.2022 В Свердловской области за год сильнее всего подорожали соль и сахар
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на поваренную соль в сентябре 2022 ...25.04.2016 Стоимость минимальной продуктовой корзины в Свердловской области выросла на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2016. Стоимость минимального набора продуктов питания в Свердловской области в конце марта ...