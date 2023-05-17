Пшеничный хлеб в Свердловской области в июле подорожал на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в июле подорожали на 1,18% по сравнению с июнем. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



В целом стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в регионе за отчетный период выросла на 0,58%. Сдобные булочки штучной работы из муки высшего сорта подорожали на 0,56%, а ржаной хлеб и хлеб из ржаной и пшеничной муки — на 0,09%. При этом баранки подешевели на 0,81%.