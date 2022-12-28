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«Россети» повысили надежность энерготранзита от Куйбышевской ГЭС в южные районы Урала

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Энергетики ПАО «Россети» — МЭС Урала повысили грозоупорность транзита, обеспечивающего переток мощности от Куйбышевской ГЭС в южные районы Урала. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Смонтированный 21 км нового современного грозозащитного троса на трех линиях электропередачи, входящих в состав транзита между Самарской, Башкирской и Челябинской энергосистемами, повысит надежность работы энергообъектов и электроснабжения потребителей.

Часть работ проводилась на линии электропередачи 500 кВ «Приваловская — Златоуст». На объекте заменили 10 км грозотроса и сцепную арматуру. ЛЭП входит в транзит 500 кВ «Уфимская — Кропачево — Приваловская — Златоуст».

Еще 11 км грозотроса заменили на двух ЛЭП 220 кВ — «Шагол — Цинковая» и «Троицкая ГРЭС — Карталы», которые участвуют в выдаче мощности Челябинской и Троицкой ГРЭС. Объекты также обеспечивают электроснабжение промышленных потребителей Челябинской области, в том числе завода по производству металлического цинка.

Срок службы нового троса повышенной механической прочности и термической стойкости составляет не менее 50 лет.
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