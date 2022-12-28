«Россети» повысили надежность энерготранзита от Куйбышевской ГЭС в южные районы Урала

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2022 году заменили почти 200 км ...11.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» смонтировали более 220 км нового грозозащитного троса на ЛЭП Урала и Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») смонтировала более 220 км нового ...25.03.2020 Компания Россети ФСК ЕЭС повысит грозовую защиту Троицкой ГРЭС
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2020. Компания Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») повысит грозовую защиту линии электропередачи, ...25.04.2017 ФСК ЕЭС повысила надежность электроснабжения Магнитогорска
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу ...14.11.2016 ФСК ЕЭС укрепила переход ЛЭП через железную дорогу «Москва — Челябинск»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2016. Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС) завершила переустройство линии электропередачи ...