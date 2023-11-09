Спрос на апартаменты на «вторичке» в Челябинске за год вырос на 31%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость апартаментов на вторичном рынке жилья в первой ...09.11.2023 Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за месяц выросла на 5%
УрБК, Челябинск, 09.11.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке в октябре 2023 года составила 4,3 ...08.11.2023 В Челябинске средняя стоимость жилья в новостройках за месяц выросла на 6%
УрБК, Челябинск, 08.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года составила ...29.09.2023 В Челябинске спрос на жилье на первичном рынке за квартал вырос на 40%
УрБК, Челябинск, 29.09.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на первичном рынке в III квартале этого года ...10.08.2023 В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%
УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...