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Спрос на апартаменты на «вторичке» в Челябинске за год вырос на 31%

УрБК, Челябинск, 23.11.2023. В Челябинске средняя стоимость апартаментов на вторичном рынке жилья в первой половине ноября составила 8,9 млн руб. За год этот показатель вырос на 10%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость квадратного метра апартаментов в столице Южного Урала за год увеличилась на 16%, до 125 тыс. руб.

Что касается спроса на такие объекты в Челябинске, за год он вырос на 31%. Предложение, напротив, снизилось — на 10%.

Согласно исследованию, средняя стоимость апартаментов в новостройках города в первой половине ноября составила 11 млн руб. (+20%), а «квадрата» такого жилья — 148 тыс. руб. (+47%).

Спрос на апартаменты на первичном рынке Челябинска за год увеличился на 14%, а предложение таких объектов снизилось на 6%.
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