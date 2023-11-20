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На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 367 дорожных рабочих и 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышли 367 сотрудников коммунальных служб и 186 спецмашин. Специалисты работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на дорогах города действовало 460 дорожных рабочих и 336 единиц техники. Специалисты службы благоустройства вывезли на полигоны 922 т снега и использовали 222 т противогололедных материалов и 17,5 т песка.
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