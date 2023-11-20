На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 367 дорожных рабочих и 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...24.10.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 353 дорожных рабочих и 149 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 353 ...28.02.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 463 рабочих и 207 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 207 спецмашин и 463 сотрудника коммунальных ...26.01.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 214 единиц спецтехники и 449 рабочих
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Сегодня днем на уборку города вышло 214 спецмашин и 449 сотрудников коммунальных служб. ...04.02.2022 Днем 4 февраля на уборку улиц Екатеринбурга выйдут 308 рабочих и 170 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Из-за продолжающихся снегопадов уборка улиц Екатеринбурга от снега и грязи ...