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В Екатеринбурге два детских загородных лагеря переходят на круглогодичную работу

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Два детских загородных лагеря — «Уральские самоцветы» и «Юность» — перейдут в конце декабря на круглогодичную работу. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«В конце декабря в два лагеря впервые заедет зимняя смена. А дальше мы будем увеличивать количество круглогодичных лагерей, чтобы наши дети могли отдыхать, укреплять здоровье не только летом, но и в процессе учебного года, без его прерывания», — написал в своем Telegram-канале градоначальник.

При федеральной и региональной поддержке на территориях детских лагерей строятся быстровозводимые одноэтажные морозостойкие спальные корпусы, каждый из которых площадью около 600 кв. м. с вместимостью 49 человек.

Монтаж некапитальных конструкций, согласно планам, будет завершен уже в следующем месяце.

Напомним, что о планах переводить детские загородные оздоровительные лагеря на круглогодичный режим работы в администрации Екатеринбурга заявляли весной 2023 года.

Сейчас в Екатеринбурге есть 18 муниципальных загородных лагерей, в которых ежегодно отдыхает 24 тыс. детей. Общие затраты на них в 2023 году превысят 270 млн руб.
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