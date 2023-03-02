В Екатеринбурге два детских загородных лагеря переходят на круглогодичную работу

Материалы по теме

Администрация Екатеринбурга намерена переводить детские загородные лагеря на круглогодичный режим

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Администрация Екатеринбурга планирует по возможности переводить детские загородные ...

Количество детских загородных лагерей Екатеринбурга выросло до 28

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2014. Этим летом в Екатеринбурге будет работать 28 загородных оздоровительных учреждений для ...

Этим летом в загородных и городских лагерях Екатеринбурга отдохнут более 100 тысяч детей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2014. Городские и загородные оздоровительные лагеря проходят процесс приемки. Специалисты ...

Около 80 тыс. детей Екатеринбурга отдохнуло в городских и загородных лагерях

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2013. За первую и вторую смены около 80 тыс. детей Екатеринбурга отдохнуло в городских и ...

В Екатеринбурге увеличилось количество загородных детских лагерей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2013. Екатеринбург — один из немногих крупных городов, где увеличивается количество ...