В Екатеринбурге два детских загородных лагеря переходят на круглогодичную работу

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Администрация Екатеринбурга планирует по возможности переводить детские загородные ...03.06.2014 Количество детских загородных лагерей Екатеринбурга выросло до 28
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2014. Этим летом в Екатеринбурге будет работать 28 загородных оздоровительных учреждений для ...26.05.2014 Этим летом в загородных и городских лагерях Екатеринбурга отдохнут более 100 тысяч детей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2014. Городские и загородные оздоровительные лагеря проходят процесс приемки. Специалисты ...22.07.2013 Около 80 тыс. детей Екатеринбурга отдохнуло в городских и загородных лагерях
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2013. За первую и вторую смены около 80 тыс. детей Екатеринбурга отдохнуло в городских и ...28.05.2013 В Екатеринбурге увеличилось количество загородных детских лагерей
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2013. Екатеринбург — один из немногих крупных городов, где увеличивается количество ...