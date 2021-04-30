Администрация Екатеринбурга намерена переводить детские загородные лагеря на круглогодичный режим

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Администрация Екатеринбурга планирует по возможности переводить детские загородные оздоровительные лагеря на круглогодичный режим работы. Об этом рассказал сегодня в ходе брифинга первый заместитель главы города Игорь Сутягин.



«Задача, которая перед нами стоит, — перевод ряда наших лагерей, а может быть, и всех на круглогодичный режим работы. С этой целью мы готовим инфраструктуру, газифицируем лагеря», — сообщил он.



Сейчас в Екатеринбурге есть 18 муниципальных загородных лагерей, в которых ежегодно отдыхает 24 тыс. детей. Общие затраты по ним в 2023 году превысят 270 млн руб.



Также в этому году в лагере «Уральские самоцветы» завершится капитальный ремонт здания бассейна, а после летней оздоровительной кампании будет реконструирован стадион. В лагере имени Титова и «Рассветном» откроются новые спальные корпуса. В «Юности», «Спутнике» и «Заре» начались работы по оборудованию газовых котельных. Еще в пяти лагерях идет проектирование систем газоснабжения для обеспечения газового отопления.