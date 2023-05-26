В январе-сентябре 2023 года банки реструктурировали кредиты 19 тыс. свердловчан на 9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. С 1 марта 2022 по 31 марта 2023 года жители Уральского федерального округа (УрФО) ...05.12.2022 За полгода жители Челябинской области реструктурировали кредиты на 6 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 05.12.2022. В марте-сентябре банки одобрили 17 тыс. заявок от жителей Челябинской области о ...29.07.2022 Свердловские предприятия МСБ реструктуризировали кредиты на 18 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Свердловские предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) по закону о кредитных ...28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона
В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об изменении условий кредитных ...28.04.2022 Банки Свердловской области реструктурировали более 4 тыс. кредитов жителей региона
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. В марте банки Свердловской области удовлетворили 4,3 тыс. требований заемщиков об ...