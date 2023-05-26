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Сегодня, 15:05

В январе-сентябре 2023 года банки реструктурировали кредиты 19 тыс. свердловчан на 9 млрд рублей

С января по сентябрь текущего года российские банковские организации реструктурировали займы 19 тыс. свердловчан. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

«С января по сентябрь 2023 года банки изменили условия 19 тыс. кредитов жителей Свердловской области на сумму более 9 млрд руб.», — указано в сообщении. 96% из них были изменены в рамках собственных программ банков.

Чаще всего жители Свердловской области обращались за реструктуриризацией потребительских кредитов (16 тыс. таких кредитов на общую сумму 7,6 млрд руб.). На втором месте оказались займы по кредитным картам (2 тыс. займов на 183 млн руб.). На третьем — ипотека (530 договоров объемом свыше 1 млрд руб.). На четвертом — автокредиты (450 договоров на 332 млн руб.).

С 1 января 2024 года кредитные каникулы на потребительские кредиты (до шести месяцев) вводятся на постоянной основе, напоминает Центробанк. Право на них получат заемщики, чей доход упал более чем на 30%, или те, кто пострадал от разного рода чрезвычайных ситуаций.
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