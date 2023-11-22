Жители УрФО в I полугодии 2024 года реструктуризировали в банках по кредитным каникулам займы на 140 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Жители УрФО в I полугодии 2024 года реструктуризировали в банках по кредитным каникулам 633 займа на сумму 140 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Так, на первом месте оказалась Свердловская область, жителям которой кредитные организации предоставили каникулы по 203 займам на 39 млн руб. Далее следуют ХМАО (123 кредита на сумму 34 млн руб.) и Челябинская область (123 займа на 30 млн руб.).



На последних трех местах оказались Тюменская (122 кредита на 22 млн руб.) и Курганская (43 и 10 млн руб.) области, а также ЯНАО (19 и 4 млн руб.).



В Уральском ГУ Банка России отмечают, что чаще всего жители округа реструктуризировали потребительские кредиты (311 договоров на 77 млн руб.). На втором месте кредитные карты (283 займа на 26 млн руб.), на третьем — автокредиты (39 кредита на 37 млн руб.).



С 1 января 2024 года право на кредитные каникулы по потребительским кредитам действует на постоянной основе. Ранее механизм был временным и был направлен на защиту тех, кто пострадал от ковидных ограничений и санкций.



Заемщик может рассчитывать на каникулы, если его доходы упали больше чем на 30% или если он пострадал от чрезвычайной ситуации. Приостановить платежи можно на срок до полугода. Правительство РФ установило максимумы сумм кредита или займа, по которым можно получить каникулы. В частности, по автокредитам эта сумма равна 1,6 млн руб., по кредитным картам — 150 тыс. руб., по остальным кредитам и займам — 450 тыс. руб.



«Если заемщику отказали в каникулах, например, из-за того, что сумма кредита выше лимита, все равно необходимо обратиться к своему кредитору за реструктуризацией. Банкам невыгодно доводить клиента до банкротства. С большой вероятностью кредитор согласится на уменьшение ежемесячных платежей, например, увеличив срок кредита», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.



Банки продолжают реструктурировать задолженность по собственным программам. С января по июнь 2024 года они изменили условия по 39 тыс. кредитов на сумму 20 млрд руб.