Свердловское Заксобрание поддержало решение губернатора Евгения Куйвашева выделить более 10 млрд рублей на ремонт муниципальных и сельских дорог

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по поручению ...02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...18.02.2015 В Свердловской области планируют закончить строительство 16,5 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2015. В 2015 году в Свердловской области планируется закончить строительство 16,5 км дорог ...13.10.2011 Объем дорожного фонда Свердловской области составит около 10 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2011. Дорожный фонд Свердловской области в 2012 году будет сформирован в объеме около 10 ...12.10.2010 В 2011 году на строительство объездной дороги вокруг Екатеринбурга планируется направить 500 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2010. В 2011 году на строительство объездной дороги вокруг Екатеринбурга на участке между ...