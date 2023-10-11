Свердловское Заксобрание поддержало решение губернатора Евгения Куйвашева выделить более 10 млрд рублей на ремонт муниципальных и сельских дорог

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали решение губернатора Евгения Куйвашева направить в 2024 году более 10 млрд руб. на ремонты муниципальных и сельских дорог. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Согласно проекту, на дорожную деятельность будет направлено 9,5 млрд руб., из которых 865 млн руб. в виде субсидий уйдут на продолжение или завершение строительства, реконструкции, капитального ремонта дорог.



На проектирование и строительство дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов планируется направить не менее 5% дорожного фонда Свердловской области, формируемых за счет акцизов на нефтепродукты и транспортного налога. В 2024 году эта сумма составит 1,1 млрд руб.



«Еще 1,9 млрд руб. планируется направить в виде иных межбюджетных трансфертов на вновь начинаемые объекты», — дополнил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.



Также в бюджете предусмотрены такие крупные проекты, как реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги, развязки у концерна «Калина», начало строительства восточного обхода Нижнего Тагила.



С 2025 года начнется строительство подъезда к транспортно-логистическому центру «Екатеринбург» в районе станции Седельниково, который пройдет от 81 километра ЕКАД. Это будет подъездной автопуть к одному из причалов «Сухого порта» — проекта, инициированного Евгением Куйвашевым.



Кроме того, запланировано начать реконструкцию обхода Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу и семикилометрового участка автомобильной дороги Серов — Североуральск — Ивдель. Также ожидается строительство дороги от деревни Владимировка до границы Свердловской области и ХМАО.