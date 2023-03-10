В Свердловской области автоматические пункты весового контроля фиксируют свыше 130 нарушений в сутки

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК) ежесуточно регистрируют на дорогах Свердловской области свыше 130 нарушений. В общей сложности на трассах региона в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» установлены для этого 19 «рамок», сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



В среднем за сутки через АПВГК, которые в прошлом году начали работать в тестовом режиме, а в текущем — введены в полномасштабную эксплуатацию, в регионе проходит 5 тыс. 206 грузовых автомобилей. Нарушений было зафиксировано 173, или 3,3% от общего количества транспорта.



Пункты построены по модульному принципу и оборудованы датчиками измерения весовых, габаритных параметров, а также скорости автомобиля, модулем связи, распознавания государственного регистрационного знака и фотофиксации. Также измеряются осевые нагрузки, межосевые расстояния транспортных средств на скорости до 140 км/час без остановки. На каждом пункте оборудованы электронные табло, сообщающие водителю о наличии перегруза и предупреждающие о возможности выставления повторного штрафа.



Информация с пунктов АПВГК поступает в межрегиональное территориальное Управление Ространснадзора по УрФО, но в ближайшем будущем сведения будут передаваться в Государственную автоматизированную систему весогабаритного контроля. Штрафные же средства будут поступать в региональный дорожный фонд на ремонт дорог.