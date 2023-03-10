В Свердловской области автоматические пункты весового контроля фиксируют свыше 130 нарушений в сутки

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Минтрансу Свердловской области поручено в течение 2023-2025 годов отремонтировать более ...01.10.2019 Минтранс отложил запуск системы весогабаритного контроля для грузовиков в России
УрБК, Москва, 01.10.2019. Запуск автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на дорогах России ...25.12.2017 С начала ноября автоматические пункты весового контроля на трассах Среднего Урала зафиксировали 461 нарушение
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. С начала ноября 2017 года автоматические пункты весового и габаритного контроля ...13.09.2013 В Свердловской области ужесточается контроль за соблюдением правил при перевозке тяжеловесных грузов
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2013. В Свердловской области с сентября 2013 года увеличится количество стационарных и ...28.09.2012 На дорогах Свердловской области появятся пункты весового и габаритного контроля
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2012. Почти 15 млн руб. планируется выделить на проектирование трех передвижных и одного ...