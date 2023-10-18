Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8%

В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 203 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это ...18.10.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 203 кредита на покупку новых ...18.09.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 2,5%
В Свердловской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 354 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...18.09.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 2,5%
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В Свердловской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 354 кредита на покупку новых и ...29.03.2023 На Южном Урале в феврале выдали 1,8 тыс. автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.03.2023. В Челябинской области в феврале выдали 1 тыс. 800 кредитов на покупку новых и подержанных ...