Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 5,7%

В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 203 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 5,7% меньше уровня предыдущего месяца этого года (в августе — 2 тыс. 335 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (5,1 тыс. ед.), на второй — Московская область (4,5 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (3,8 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (3,6 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (3,5 тыс. ед.).



Согласно исследованию, сильнее всего за месяц снизилась выдача автокредитов в Ростовской области (на 21,7%) Красноярском крае (на 19,5%), Омской (на 19,2%), Нижегородской (на 14,9%) и Саратовской (на 13,8%) областях.



В целом по стране в сентябре этого года выдали 78,2 тыс. автокредитов, что на 10,2% меньше показателя предыдущего месяца этого года (в августе — 87,1 тыс. ед.).