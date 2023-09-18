Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 5,7%

В Свердловской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 354 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...18.09.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 2,5%
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В Свердловской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 354 кредита на покупку новых и ...21.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов
УрБК, Челябинск, 21.06.2023. В Челябинской области в мае 2023 года выдали 2 тыс. 127 кредитов на покупку новых и ...29.03.2023 На Южном Урале в феврале выдали 1,8 тыс. автокредитов
УрБК, Челябинск, 29.03.2023. В Челябинской области в феврале выдали 1 тыс. 800 кредитов на покупку новых и подержанных ...13.10.2022 На Южном Урале в сентябре выдали 1,7 тыс. автокредитов
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. В Челябинской области в сентябре 2022 года выдали 1 тыс. 705 кредитов на покупку новых и ...