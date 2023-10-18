Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8%

В Свердловской области в октябре 2023 года выдали 2 тыс. 134 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 8,3% меньше уровня предыдущего месяца (2 тыс. 328 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (5,2 тыс. ед.), на второй — Московская область (4,5 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (4 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (3,8 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (3,5 тыс. ед.).



Согласно исследованию, сильнее всего, помимо Свердловской области, за месяц снизилась выдача автокредитов в Омской области (на 14,1%), Красноярском крае (на 11,3%), Чувашской Республике (на 8,1%) и Ростовской области (на 7,4%).



В целом по стране в октябре этого года выдали 79,4 тыс. автокредитов, что на 4,2% меньше показателя сентября этого года (82,9 тыс. ед.).