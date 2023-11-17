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17.11.2023

В реформу региональной системы профобразования включилось 12 предприятий ОПК Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Сразу 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и семь образовательных организаций стали участниками реформы системы профессионального образования в Свердловской области, инициированной правительством региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин подчеркнул, что основная работа в рамках стартовавшей в сентябре реформы, предполагающей передачу профильным министерствам обеспечение целевого обучения под отраслевые потребности, сводится к подготовке квалифицированных кадров ускоренными темпами.

«На 2024 год намечен ряд направлений, по которым нужно принять совместные решения, и для этого необходимо плотное взаимодействие между предприятиями и образовательными учреждениями», — сказал Сергей Пересторонин.

Напомним, что в августе текущего года министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь техникумов, которые вошли в число первых пилотных участников реформы.
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