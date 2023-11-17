В реформу региональной системы профобразования включилось 12 предприятий ОПК Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил премии победителям конкурса ...14.09.2023 Реформа системы среднего профессионального образования стартовала в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Свердловской области стартовала апробация новой модели системы среднего ...23.08.2023 Пилотные техникумы
Минпромнауки Свердловской области выбрало первых участников реформы среднего профессионального образования ...21.08.2023 Минпромнауки Свердловской области утвердило первых участников реформы среднего профессионального образования
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь образовательных ...16.11.2022 Сергей Пересторонин назначен на пост министра промышленности и науки Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Сергея ...