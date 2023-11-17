В Свердловской области подписано девять соглашений об усиленной подготовке кадров для промышленных предприятий

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Министерство промышленности и науки Свердловской области подписало девять соглашений, направленных на усиление работы по подготовке кадров для промышленных предприятий Среднего Урала. Мероприятие состоялось в рамках расширенного заседания президиума региональных Союза предприятий оборонных отраслей промышленности и отделения Союза машиностроителей России, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Так, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и президент регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор ПАО «МЗИК» Николай Клейн подписали соглашение о сотрудничестве между региональным министерством и свердловским региональным отделением Союза машиностроителей России. Документ нацелен на развитие системы профориентации, профтехобразования и трудоустройство молодых людей на предприятия машиностроительной отрасли.
Также заключены семь четырехсторонних соглашений о сотрудничестве в сфере кадрового обеспечения между министерством промышленности и науки, министерством образования и молодежной политики региона, промышленными предприятиями и профессиональными образовательными организациями. Среди них Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций, Екатеринбургский техникум химического машиностроения.
Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, ОКБ «Новатор», Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова, УПП «Вектор», ЗАО «Региональный центр лазерных технологий», Уральский приборостроительный завод заявили о готовности взаимодействовать с колледжами.
Еще одно соглашение, призванное расширить возможности подготовки педагогических кадров для системы профтехобразования, заключено между региональными министерствами и Российским государственным профессионально-педагогическим университетом.
В рамках реформы системы профобразования, инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, региональный минпром заключил 56 четырехсторонних соглашений о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов среднего звена. Также ранее было организовано
взаимодействие с колледжами, которые готовят технических специалистов для машиностроительных и других отраслей.