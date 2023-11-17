В Свердловской области подписано девять соглашений об усиленной подготовке кадров для промышленных предприятий

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Сразу 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и семь образовательных ...

В реформу региональной системы профобразования включилось 12 предприятий ОПК Свердловской области

Группа ЧТПЗ подписала соглашение о сотрудничестве с Минобрнауки РФ и АСИ

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2017. Группа ЧТПЗ, Министерство образования и науки РФ и Агентство стратегических инициатив ...