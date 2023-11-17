Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе ...06.12.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете
УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...24.11.2022 Госдума в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2023 год
УрБК, Москва, 24.11.2022. Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2023 и плановый период ...