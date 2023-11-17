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Вчера, 15:42

Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года

УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. 22 ноября документ будут рассматривать сенаторы, сообщает «Прайм».

Напомним, что на прошлой неделе законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов был принят в третьем чтении Госдумой.

Так, согласно документу, доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35 трлн 065,3 млрд руб. (19,5% ВВП), в 2025 году — 33 трлн 552,4 млрд руб. (17,6% ВВП), в 2026 году — 34 трлн 051,0 млрд руб. (16,8% ВВП).

Расходная часть бюджета РФ в 2024 году запланирована в размере 36 трлн 660,7 млрд руб. Таким образом, дефицит российской казны в будущем году составит 1 трлн 595,4 млрд руб. (0,9% ВВП).

В течение всего запланированного периода ВВП прогнозируют рост: на 2,3% — в 2024 и 2025 годах, на 2,2% — в 2026 году. Уровень инфляции в 2024 году ожидается не выше 4,5%.
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