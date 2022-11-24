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Ростехнадзор подтвердил готовность Екатеринбурга к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Екатеринбург получил паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Среднего Урала.

Руководитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Андрей Таранов вручил паспорт готовности главе Екатеринбурга Алексею Орлову и сообщил, что администрация муниципалитета в очередной раз подтвердила серьезный профессиональный подход к обеспечению города теплом.

«За этим документом стоит работа коммунальных служб, городских предприятий, силами которых в ходе подготовки города к зиме, было заменено 38 км инженерных тепловых и электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения. Своевременно проверено более 8 тыс. жилых домов, к теплу подключено свыше 1 тыс. 200 объектов социальной сферы», — подчеркнул Алексей Орлов.

Паспорт готовности — это документ, подтверждающий готовность объекта — потребителя энергии к отопительному сезону на основании проверки, проведенной Ростехнадзором совместно с представителями местных властей.
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