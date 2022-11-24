Ростехнадзор подтвердил готовность Екатеринбурга к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Екатеринбургу выдан паспорт готовности к отопительному сезону 2022-2023 годов. ...25.08.2021 70% жилого фонда Екатеринбурга подготовили к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. 70% жилого фонда Екатеринбурга подтвердили свою готовность к началу отопительного ...01.09.2017 В Заречном готовность жилого фонда к отопительному сезону составляет 17%
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. По состоянию на 31 августа 2017 года в Южном управленческом округе паспорта готовности ...09.09.2014 В Екатеринбурге завершается оформление паспортов готовности объектов к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2014. В Екатеринбурге завершается оформление паспортов готовности к отопительному периоду ...12.08.2011 Жилой фонд Екатеринбурга к отопительному сезону 2011-2012 готов на 62%
УрБК, Екатеринбург,12.08.2011.Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб в пятницу, 12 августа 2011 года, ...