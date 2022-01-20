Почти половина жителей Среднего Урала больше всего денег тратит на еду

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. По данным службы исследований портала HeadHunter.ru, 64% свердловчан тратят на ...11.02.2021 Почти 60% свердловчан назвали еду своей главной статьей расходов
59% опрошенных жителей Свердловской области назвали еду своей главной статьей расходов, говорится в исследовании ...11.02.2021 Почти 60% свердловчан назвали еду своей главной статьей расходов
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. 59% опрошенных жителей Свердловской области назвали еду своей главной статьей расходов, ...27.11.2017 Две трети жителей Свердловской области не считают свою зарплату достойной
В Свердловской области 66% граждан не могут назвать свою заработную плату достойной. Об этом говорится в исследовании, ...27.11.2017 Две трети жителей Свердловской области не считают свою зарплату достойной
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Свердловской области 66% граждан не могут назвать свою заработную плату достойной. Об ...