Почти половина жителей Среднего Урала больше всего денег тратит на еду

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. 48% опрошенных жителей Свердловской области сообщили, что их самой большой расходной статьей за месяц является покупка еды. Об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru.



Среди профессий большую часть зарплаты на еду чаще всего тратят представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56%), а реже всего — сферы «Розничная торговля» (30%).



Второй по популярности статьей расходов свердловчан (39%) стали платежи за аренду жилья и/или ипотеку. Такие траты наиболее свойственны медицинским работникам (55%), менее всего — представителям транспортно-логистической сферы и сотрудникам безопасности (по 25%).



Кроме того, 38% жителей региона рассказали, что тратят заметную часть зарплаты на коммунальные расходы, 20% — на выплату кредитов (не ипотечных), 15% — на детей.



Отмечается, что наиболее редко в число самых крупных статей расходов свердловчан входят траты на лечение и лекарства (9%), транспорт и/или автомобиль и уход за собой (по 5%), досуг и отдых, а также на покупку одежды и обуви (по 4%), образование и средства связи (по 2%).