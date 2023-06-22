В Челябинске разница между средним платежом по ипотеке и ставкой аренды «однушки» составляет 1%

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в новых домах на 5% превышает размер платежа по ипотеке ...

В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в новых домах на 5% ...

В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке

В Челябинске средняя ставка аренды «однушек» за год выросла более чем на треть

УрБК, Челябинск, 22.06.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в июне 2023 года составила ...