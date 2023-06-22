В Челябинске разница между средним платежом по ипотеке и ставкой аренды «однушки» составляет 1%

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в новых домах на 5% превышает размер платежа по ипотеке ...Вчера, 11:43 В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в новых домах на 5% ...22.06.2023 В Челябинске средняя ставка аренды «однушек» за год выросла более чем на треть
УрБК, Челябинск, 22.06.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в июне 2023 года составила ...16.11.2022 В Челябинске ежемесячный платеж по ипотеке на 4 тыс. рублей превышает стоимость аренды
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 14,2 тыс. руб. ...01.06.2022 Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 12,6 тыс. рублей в месяц
УрБК, Челябинск, 01.06.2022. Средняя цена аренды однокомнатных квартир в Челябинске в апреле-мае 2022 года выросла на ...