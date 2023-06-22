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В Челябинске разница между средним платежом по ипотеке и ставкой аренды «однушки» составляет 1%

УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинске средний платеж по ипотеке на первичном рынке на 1% превышает стоимость аренды однокомнатных квартир в новых домах. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Так, средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в домах Челябинска, построенных с 2015 года, составляет 23,9 тыс. руб. в месяц, а средний платеж по ипотеке в новостройках города — 24,1 тыс. руб. Таким образом, разница составляет 0,2 тыс. руб. (1%).

Помимо Челябинска, разница между платежом по ипотечному кредиту и стоимостью аренды составила менее 3 тыс. руб. в Уфе, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске и Воронеже.
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