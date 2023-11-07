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Вчера, 16:04

В ближайшую неделю температура воздуха в Свердловской области опустится до климатической нормы

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В ближайшие двое суток на территорию Свердловской области начнет поступать холодный воздух из Сибири. Благодаря этому уже через неделю температура в регионе опустится до климатической нормы, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

16 и 17 ноября в Свердловской области ожидается снег, в ночные часы температура будет опускаться до минус 6 градусов, днем она составит около нуля. На дорогах возможна гололедица. С 18 по 20 ноября осадков не ожидается, ночью будет холодать до минус 13 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до минус 4 градусов.

После 20 ноября в регионе ожидаются снегопады и метели, однако температура будет сохраняться в пределах нормы.
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