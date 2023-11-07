В ближайшую неделю температура воздуха в Свердловской области опустится до климатической нормы

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В ближайшую неделю в Свердловской области ожидается теплая погода. Возвращение холодов ...26.10.2023 В Свердловской области в ближайшую неделю температура воздуха будет на 4 градуса ниже нормы
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В ближайшую неделю на территории Свердловской области температура воздуха будет на 4 ...06.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...13.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...10.11.2022 Синоптики прогнозируют заморозки на Среднем Урале в начале следующей недели
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается мокрый снег и гололедица на ...