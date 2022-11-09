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Вчера, 13:23

Запасы мяса птицы в РФ упали на 18,2%

УрБК, Москва, 16.11.2023. Запасы мяса птицы у российских сельскохозяйственных организаций по состоянию на конец октября снизились на 18,2% по сравнению с октябрем 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

«Запасы мяса птицы на конец октября в сельхозорганизациях РФ составили 43,5 тыс. т, что на 18,2% меньше, чем на аналогичный период прошлого года», — пишет агентство.

Запасы других видов мяса также уменьшились. Так, количество свинины снизились на 15,4%, до 4,9 тыс. т, говядины — до 1,2 тыс. т с 2,5 тыс. т в 2022 году (более чем на 50%).

Объем хранящихся у сельхозорганизаций куриных яиц уменьшился до 283,1 млн штук с 507,1 млн штук в аналогичный период прошлого года. Запасы молока, напротив, выросли — на 2,3%, до 16,6 тыс. т.
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