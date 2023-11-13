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Вчера, 11:21

Эксперты туристической отрасли негативно оценивают изменения в законопроекте о посуточной сдаче жилья

УрБК, Москва, 16.11.2023. Ассоциация туристических операторов России (АТОР) негативно оценивает изменения в законопроекте о посуточной аренде квартир. По мнению экспертов, это приведет к полному исчезновению данного сегмента и росту цен в других частях рынка, сообщается на сайте организации.

Напомним, что, согласно законопроекту, который уже принят в первом чтении Государственной думой, предлагается ввести ряд ограничительных мер для посуточной сдачи квартир в аренду. В частности, согласно предложенным изменениям, сдавать квартиры смогут только самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП), а чтобы пустить квартирантов в свою квартиру, нужно будет заручиться поддержкой 75% собственников в многоквартирном доме.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что если законопроект будет принят с такими изменениями, то пострадают в первую очередь туристы.

«Если есть задача получать налоговые поступления от арендодателей, то нужно стимулировать их выход из «серой» зоны. Это возможно. А вот заручиться согласием 75% других собственников в многоквартирном доме, как показывает весь предыдущий опыт, фактически невозможно. Такая необходимость будет только стимулировать коррупцию на бытовом уровне», — считает Сергей Ромашкин.

По его оценкам, доля посуточно сдаваемого частного жилья в отдельных регионах достигает 50% от общего количества объектов, где может остановиться турист. Кроме этого, уход «квартирного» сегмента негативно повлиял бы на ценообразование в других частях рынка.
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