Эксперты туристической отрасли негативно оценивают изменения в законопроекте о посуточной сдаче жилья

УрБК, Москва, 13.11.2023. Законопроект, существенно усложняющий возможность сдачи квартир в аренду посуточно, готовят ...

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, ужесточающий правила для посуточной аренды квартир

В Госдуме призвали отказаться от посуточной сдачи квартир

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская высказалась о необходимости постепенного ...