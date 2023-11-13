Эксперты туристической отрасли негативно оценивают изменения в законопроекте о посуточной сдаче жилья

УрБК, Москва, 13.11.2023. Законопроект, существенно усложняющий возможность сдачи квартир в аренду посуточно, готовят ...03.08.2021 В Госдуме призвали отказаться от посуточной сдачи квартир
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская высказалась о необходимости постепенного ...03.08.2021 В Госдуме призвали отказаться от посуточной сдачи квартир
УрБК, Москва, 03.08.2021. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская высказалась о ...17.06.2016 ЦБ предложил стимулировать россиян сдавать жилье в аренду через повышение налогов
УрБК, Москва, 17.06.2016. Первый зампред Банка России Сергей Швецов предложил вовлекать граждан в развитие арендного ...25.05.2016 Участники рынка посуточной аренды прогнозируют делегализацию отрасли из-за закона о запрете квартир в качестве МСР
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2016. Законопроект о запрете использования квартир в качестве малых средств размещения (МСР), ...