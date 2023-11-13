Госдума готовит ко второму чтению законопроект, ужесточающий правила для посуточной аренды квартир

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Спрос на посуточную аренду квартир в Екатеринбурге в 2021 году вырос на 83%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Спрос на посуточную аренду квартир в Екатеринбурге по итогам 2021 года вырос на 83%. Об ...

В Челябинской области за городом на сутки чаще всего арендуют дома

УрБК, Челябинск, 15.09.2021. В Челябинской области по состоянию на начало осени наибольшим спросом среди загородной ...

Средняя цена посуточной аренды квартиры в Екатеринбурге составляет 1 тыс. 590 рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. В Екатеринбурге съем квартиры на сутки в среднем стоит 1 тыс. 590 руб. При этом самая ...

Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Екатеринбурге составляет 1,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2020. По итогам июня 2020 года средняя стоимость посуточной аренды квартир в Екатеринбурге ...

Спрос на рынке посуточной аренды Екатеринбурга с начала года сократился на треть

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. По итогам июня спрос (общее число просмотренных объявлений — прим. ред.) на рынке ...