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13.11.2023

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, ужесточающий правила для посуточной аренды квартир

УрБК, Москва, 13.11.2023. Законопроект, существенно усложняющий возможность сдачи квартир в аренду посуточно, готовят ко второму чтению в Госдуме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комитет российского парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В целях заботы о комфорте соседей в документе вводится новое правило: квартиру в посуточную аренду можно будет официально сдавать только в том случае, если это разрешат не менее 75% жильцов дома на общем голосовании. Еще на стадии подготовки законопроекта эксперты указывали на то, что в реальности данное условие может оказаться практически невыполнимым, и рынок посуточной аренды «уйдет в серую зону».

«Сдавать квартиры (посуточно — прим. ред.) будет практически невозможно. Мне кажется, что наша задача в данном случае — не загнать посуточный найм еще глубже в тень, а вывести на свет. Не все съемщики и владельцы квартир недобросовестные, у некоторых царят чистота и порядок, и соседи на них не жалуются», — заявила в интервью «Парламентской газете» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Новая мера может негативно сказаться и на туристической отрасли в России.

«В посуточных квартирах живут туристы, которые зачастую не могут себе позволить отель. Собирать согласие соседей надо против арендованных ночлежек и борделей, где живут асоциальные личности, которые реально приносят ущерб и представляют угрозу соседям. А посуточные квартиры играют огромную роль в развитии туризма, и для этого Минэк ввел в 2019 году ОКВЭД», — цитируют «Известия» президента Гильдии МСР России действительного члена Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма при правительстве РФ Яну Бабину.

Согласен с ними и руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

«Представляется нереальным получить разрешение от соседей-собственников на сдачу своей жилплощади в краткосрочную аренду», — заявил он изданию. По словам эксперта, данное правило фактически поставит крест на аренде в многоквартирных домах.

«Видимо, посуточная аренда исчезнет из нашей практики», — поддержала общее мнение управляющий директор сети «Миэль» Мария Жукова. «Как арендодатели должны получать согласие жильцов многоквартирного дома? Как это сделать, если часть собственников проживает по иным адресам, не оставляя своих контактов, часть квартир сдано в аренду и доступа к собственнику нет, часть квартир просто стоит закрытыми (купили «на вырост»)?» — цитируют ее «Известия».
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