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Вчера, 10:24

Годовая инфляция в России в октябре ускорилась до 6,7%

УрБК, Москва, 16.11.2023. Годовая инфляция в России в октябре увеличилась до 6,7% после 6% в сентябре. В то же время отмечается замедление роста потребительских цен (+0,83% — в октябре, +0,87% — в сентябре). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

С поправкой на сезонность месячный прирост цен замедлился до 0,76% (в сентябре — 1,13%).

Согласно данным регулятора, в октябре значительно подешевели товары и услуги, цены на которые традиционно часто и сильно меняются. В частности — услуги зарубежного туризма и моторное топливо. Стоимость последнего снижалась из-за ограничений на экспорт и изменения параметров налогообложения. Также заметно замедлился рост цен на фрукты и овощи.

«По прогнозу Банка России, предпринимаемое ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Годовая инфляция в 2023 году сложится в диапазоне 7,0-7,5%», — говорится в сообщении.
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