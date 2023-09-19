Годовая инфляция в России в октябре ускорилась до 6,7%

УрБК, Москва, 16.11.2023. Годовая инфляция в России в октябре увеличилась до 6,7% после 6% в сентябре. В то же время ...19.09.2023 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили
Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка России. «Наиболее заметно ...19.09.2023 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили
УрБК, Москва, 19.09.2023. Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка ...25.11.2019 Годовая инфляция в УрФО в октябре составила 3,5%
Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в октябре 2019 года составила 3,5% против 3,8% в сентябре, ...25.11.2019 Годовая инфляция в УрФО в октябре составила 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в октябре 2019 года составила ...