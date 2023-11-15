В Челябинске спрос на аренду квартир за месяц снизился на 20%

УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в октябре 2023 года составила 23 тыс. руб. За месяц этот показатель не изменился, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



При этом стоимость аренды жилья осталась прежней в 19 из 33 городов страны, участвовавших в исследовании.



Что касается спроса на долгосрочную аренду жилья в столице Южного Урала, за месяц он снизился на 17%. Предложение, напротив, выросло — на 2%.



В целом по стране по типам квартир сильнее всего снизился спрос на аренду «однушек» (на 16%) и «трешек» (на 14%).