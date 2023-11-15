В Челябинске спрос на аренду квартир за месяц снизился на 20%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды квартир в октябре 2023 года составила 30 тыс. ...08.11.2023 В Челябинске средняя стоимость жилья в новостройках за месяц выросла на 6%
УрБК, Челябинск, 08.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года составила ...06.10.2023 В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть
УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...07.08.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородного жилья на Южном Урале за месяц вырос на 118%
УрБК, Челябинск, 07.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...